NordVPN świętuje 12. urodziny. Ruszyła świetna promocja

W pakiecie Plus otrzymujemy dostęp do usługi Nord Pass (czyli menedżera haseł) oraz skanera naruszenia ochrony danych, w wersji Complete otrzymujemy jeszcze dostęp do Nordlocker (1 TB w chmurze), a w pakiecie Ultra dostajemy narzędzie do usuwania danych osobowych. Z zasady niższe pakiety są przeznaczone dla mniej zaawansowanych użytkowników - wyższe zaś dla tych, którzy potrafią wykorzystać oferowane narzędzia.