Czy VPN jest legalny w Polsce? Wyjaśniamy wątpliwości

To między innymi oznacza, że użytkownik jest w praktyce nie do namierzenia i zidentyfikowania. Może, dla przykładu, ustawić usługę VPN tak, by serwery usługodawców myślały, że użytkownik łączy się z Wielkiej Brytanii. Chociażby po to, by móc wygodnie obejrzeć seriale z tamtejszych VOD czy dokonać zakupów w tamtejszych sklepach. Brzmi jak kombinowanie, może nawet jak oszukiwanie. Tymczasem w żadnym razie nie jest to oszustwem. Również z punktu widzenia polskiego prawa.