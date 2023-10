Świetny Horror do odebrania za darmo w Epic Games. Za tydzień druga część

Jeśli ktoś nie grał w The Evil Within to teraz jest dobry powód ku temu. Za tydzień w sklepie Epic Games Store (w następny czwartek) 26 października o godzinie 17:00 za darmo będzie dostępna kontynuacja gry, czyli kolejna część The Evil Within 2 z 2017 roku, która również jak jedynka została uznana przez wielu graczy na całym świecie.