Nintendo 64, w pewnym sensie, wraca. To jedna z najwspanialszych konsol w historii

Napęd CD miał zostać najpierw opracowany przez Sony, ale Nintendo zdecydowało się zerwać współpracę z partnerem z uwagi na brak porozumienia na podział zysków z wydawanych na nowy nośnik gier. Sony, niezrażone, zaczęło wokół napędu projektować resztę konsoli, co przerodziło się w narodziny śmiertelnie groźnego dla Nintendo konkurenta - konsoli PlayStation z napędem CD. Następnie zwróciło się do Philipsa, ale i z tej współpracy niewiele wyniknęło. Znaczy się, pojawiła się na chwilę mało znana konsola CD-i z licencjonowanymi od Nintendo markami gier, ale nie znalazła uznania wśród graczy i szybko z rynku zniknęła. Nie był to projekt Nintendo, bo to było zainteresowane już zupełnie czymś innym. Układem scalonym do grafiki 3D, dla którego CD-ROM mógł okazać się zbyt wolny.