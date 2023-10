Najlepsza przenośna konsola będzie jeszcze lepsza. Sprytnie to ukrywali, ale jest wyciek

Jak zauważa serwis The Verge, w przypadku odświeżenia Steam Decka, lepsza łączność w urządzeniu to nie jedyna nowość, jakiej mogą spodziewać się gracze. Bowiem moduły emitujące różnego rodzaju fale radiowe muszą przejść odpowiednią certyfikację ze strony FCC - pozostałe federalne organy regulacyjne nie przykładają zbyt wielkiej wagi do pozostałych podzespołów urządzenia. Tak więc za nowymi modułami Wi-Fi i Bluetooth może kryć się znacznie więcej nowości, które Valve sprytnie ukryło za jednym wnioskiem złożonym przez Quectel.