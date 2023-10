Pies przejdzie grę komputerową na czas. Zrobi to szczytnym celu

Przechodzenie gier na czas to nie oszukujmy się - niszowe hobby. By wypromować nietypową dyscyplinę, ale i zebrać fundusze na szczytny cel w najbliższej edycji Awesome Games Done Quick weźmie udział Peanut Butter. Peanut Butter jest psem i ma już za sobą pierwszy sukces w przechodzeniu gier na czas.