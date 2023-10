Nie zgubisz już słuchawek. Sony wpakuje je do kontrolera PS5

Pad do PlayStation 5, DualSense, został okrzyknięty jako jeden z najlepszych kontrolerów w historii. Niektórzy stawiają go wyżej niż legendarny pad do Xboksa 360. Jak można go ulepszyć? Według Sony dobrą opcją może być dołożenie kolejnej funkcji do nich. Po co komu port słuchawkowy, jak możesz mieć słuchawki w padzie?