Od szui do giełdowego burżuja. Microsoft zamienił Blizzard w księżniczkę (nie na wydaniu)

Wróćmy do 2020 roku. Oczekiwane rozszerzenie Shadowlands do World of Warcraft jest jak nóż w serca fanów. Producenci WoW niszczą uwielbiane od dekad postaci, tracąc kontrolę nad spójnością i logicznością własnego uniwersum. Niestety, to nie jedyny potężny cios dla świata Warcrafta w tamtym okresie. W 2020 roku na światło dzienne ukazuje się bowiem okropne Warcraft 3 Reforged.