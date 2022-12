Recenzja World of Warcraft Dragonflight: lepsze niż Shadowlands, ale to za mało

Poprzedni dodatek do World of Warcraft odrzucił mnie od ekranu w kilka godzin. Shadowlands to fabularna abominacja. Rozszerzenie niszczy ukochane przez miliony graczy postacie, często budowane dekadami. Wizyta w zaświatach WoW-a była torturą: narracyjną, strukturalną i grindową. Na to, co Blizzard zrobił z Sylvaną Obieżyświat, nie ma żadnego usprawiedliwienia. Miliony druidów, paladynów, mnichów i łowców opuściły serwery. W tym mój warlock.