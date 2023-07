"Najgorsza łatka historii gier" - fani Diablo 4 są wściekli i bombardują recenzje

Przez nadchodzący sezon, z jego tymczasową mechaniką absurdalnie potężnych artefaktów, rykoszetem obrywa całe Sanktuarium i całe Diablo 4. Gracze uważają to za pójście na skróty. Blizzard rzekomo psuje buildy tworzone przez dziesiątki godzin, by nowe postaci sezonowe mogły się poczuć z jednej strony naprawdę potężne, ale z drugiej by sezonowi gracze nie dokonywali zbyt szybkich postępów. W końcu co to za sezon, gdy po tygodniu większość entuzjastów dobije do maksymalnego poziomu?