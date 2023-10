Polski dentysta zrobił grę w Paintcie. World of Horror jest hitem Steama

Jeśli czarno-biały styl nie przypadł do gustu, to dostępny jest również drugi tryb, 2-bitowy, który dodaje nieco koloru do gry. W sumie są dostępne aż 73 różne palety kolorów. Jeśli nie jesteście przekonani do czarno-białego stylu, może kolorowe lata 80. przekonają was bardziej?