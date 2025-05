Włączasz Windowsa, a tam AI. Nowe funkcje dostępne w Polsce

By pokazać to na prostym przykładzie, otworzyłem w przeglądarce Edge oficjalną stronę firny Apple. Strony produktowe tej firmy są zabezpieczone przed łatwym kopiowaniem, często nie da się ani zaznaczyć tekstu, ani zapisać obrazka. Klik myszką by włączyć Click to Do i sytuacja się zmienia - mogę szybko i wygodnie przekopiować lub przerzucić do innej aplikacji co tylko chcę. Bez niewygodnych obejść w formie zrzutów ekranowych i podobnych sztuczek. Klik, klik i już. Tak jest dużo szybciej. Zwróćcie też uwagę, że Click to Do na poniższym filmiku uczynił kopiowalnymi nie tylko zabezpieczone elementy witryny Apple'a, ale też... elementy interfejsu samej przeglądarki Edge: