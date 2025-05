Zrobili szaloną przeglądarkę internetową. Chcą zmienić sposób, w jaki przeglądasz internet

Nie da się ukryć – sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu kształtuje znane nam technologie. Nawet jeśli budzi kontrowersje, to bezsprzecznie stanowi przyszłość aplikacji, usług i urządzeń. Dotyczy to także wyszukiwarek i przeglądarek internetowych - wystarczy spojrzeć na działania Google, który do wyszukiwarki wdrożył zupełnie nowy tryb wyszukiwania AI w pełni bazujący na sztucznej inteligencji, a do Chrome’a trafi asystent Gemini. Opera podąża podobną ścieżką.