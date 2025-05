Agenci AI przejmują kontrolę nad światem. Powstrzymaj ich, póki jeszcze możesz

Rozwiązanie pozwala na zastosowanie polityk dostępu warunkowego (Conditional Access) do agentów AI, co oznacza, że administratorzy mogą określić szczegółowe warunki, na jakich agenty mogą uzyskać dostęp do określonych zasobów. Jest to kluczowy element strategii Zero Trust, który pozwala na dynamiczne zarządzanie dostępem w oparciu o różne czynniki ryzyka.