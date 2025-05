Mozilla: "Firefox umrze bez Google'a, pieniądze to dopiero początek"

Muhlheim ostrzega przed spiralą spadkową, która może nastąpić, jeśli Mozilla straci główne źródło dochodów. Najpierw firma musiałaby znacząco ciąć koszty, co ograniczyłoby rozwój Firefoksa, czyniąc przeglądarkę mniej atrakcyjną dla użytkowników. To z kolei prowadziłoby do dalszego spadku popularności i dalszych cięć. Musielibyśmy naprawdę walczyć o przetrwanie - podsumował CFO Mozilli.