Tyle paczek wysyłamy każdego roku. Polacy przechodzą samych siebie

Co natomiast z popularnością usług Poczty Polskiej? W 2024 r. zarejestrowano 378,4 mln usług, co oznacza 7-procentowy spadek względem wcześniejszego roku. Duża część usług Poczty Polskiej to przesyłki listowe - aż 98,5 proc. (792 mln), natomiast pozostałe 1,5 proc. stanowiły paczki pocztowe (20,5 mln). Oznacza to, że popularność usług Poczty Polskiej spada - w 2023 r. przesyłek listowych zrealizowano 838,8 mln, a paczek pocztowych - 22,9 mln.