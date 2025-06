Oceany zmieniają swój kolor. To powód do niepokoju

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Plymouth i z Plymouth Marine Laboratory, kierowany przez dr. Thomasa W. Daviesa, przeanalizował dane satelitarne dotyczące współczynnika tłumienia światła w wodzie oceanicznej z ostatnich 20 lat. Aż 21 proc. powierzchni oceanów (ponad 75 mln km2) wykazuje zwiększone pochłanianie światła, co przekłada się na spłycenie strefy fotycznej (czyli tej, do której dociera światło niezbędne do procesów biologicznych) o ponad 50 m na obszarze 9 proc. powierzchni oceanów.