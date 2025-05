Oceany zmienią kolor. W przyszłości Ziemia nie będzie już błękitna

W tamtym czasie w wodach oceanicznych znajdowało się mnóstwo rozpuszczonego żelaza. Pochodziło ono z aktywności wulkanicznej i erozji skał – intensywnych procesów w młodej geologicznie Ziemi. Ten żelazny koktajl skutecznie pochłaniał niebieskie i czerwone światło, a to, co zostawało, to zielone fale świetlne. To właśnie one dominowały w oceanicznej toni.