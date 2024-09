Wyjaśnili, skąd pochodzą straszne dźwięki dochodzące z Rowu Mariańskiego. Odpowiedź jest fascynująca

Co to jest ten biotwang? Wyobraźmy sobie dźwięk podobny do drżenia struny gitary basowej, ale wydobywający się z głębin oceanu. A do tego sygnały niczym ze statku kosmicznego. To właśnie biotwang. Dźwięk biotwang można podzielić na dwie wyraźne części: po pierwsze, niski, dudniący dźwięk, który rozbrzmiewa w głębinach, i po drugie, wysoki, metaliczny dźwięk, który badacze porównali do dźwięków wydawanych przez statki kosmiczne w Star Treku.