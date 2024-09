Rozpadła się najsłynniejsza barierka świata. Zakochani płaczą

Możecie się oszukiwać, że to zwykły film, ale to nieprawda. Titanic w reżyserii Jamesa Camerona na stałe zapisał się w historii ludzkości, pomimo tego, że to w gruncie rzeczy ckliwa historia o dawnej i brutalnie utraconej miłości. Jednak losy Rose i Jacka były tak dobrze nakręcone i oddane, że do dzisiaj trudno znaleźć lepszą parę, która może ilustrować wielką miłość. Rzadko się trafia, żeby film był tak doskonały w tylu aspektach - od muzyki, poprzez efekty specjalne, kostiumy, scenografię, aktorów i całą resztę. Nie ukrywam, że do dzisiaj, gdy skaczę po kanałach i na jednym z nich leci Titanic, to zatrzymuję się i w spokoju oglądam to arcydzieło. Jest jedna scena, którą zna każdy - to właśnie na niej pojawia się barierka.