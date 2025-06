Wiemy, kiedy Galaxy S24 i S23 dostaną nakładkę One UI 8.0

Najnowsza wersja nakładki Samsunga, One UI 8 bazująca na Androidzie 16, rozwija i dopracowuje już dobrze znane funkcje. Szczególne ulepszenia dotyczą Now Bar i Now Brief – narzędzi, które precyzyjniej serwują spersonalizowane informacje w czasie rzeczywistym. Samsung chce, by telefon z One UI 8 stał się naszym inteligentnym towarzyszem, podpowiadając użytkownikowi rozwiązania bazujące na analizie kontekstu i naszych preferencji. Na uwagę zasługuje również większy nacisk na ochronę prywatności. Użytkownik będzie mógł wybrać, czy dane wykorzystywane przez Galaxy AI mają być przetwarzane wyłącznie lokalnie, czy też przez serwery producenta. Nowością jest też usprawniona funkcja Auracast, która teraz jeszcze łatwiej umożliwia szybkie połączenie z urządzeniami audio np. poprzez kod QR.