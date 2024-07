Recenzja Galaxy Watch Ultra - to nie zegarek Apple jest jego rywalem

Nie ma drugiej tak trudnej do oceny kategorii urządzeń wearables jak smartwatche. Wchodzimy bowiem na terytorium nie tylko subiektywnego gustu, ale także mody oraz dodatków do ubioru. Dlatego musimy sobie coś wytłumaczyć: należę do tych ludzi, którym w ogóle nie podoba się wygląd standardowego Apple Watcha (chociaż używam go codziennie), za to kręci mnie niebanalna, masywna bryła Apple Watcha Ultra. Zwłaszcza w zestawie z pomarańczowym paskiem. Jednak co do zasady wolę zegarki z okrągłą kopertą.