Modernizacja w Wojsku Polskim. Dotarła dostawa sprzętu z Korei

Jak informuje sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Paweł Bejda, do Polski trafił kolejny transport czołgów K2. W dostawie znalazło się 9 szt., co oznacza, że na terenie kraju znajduje się już co najmniej 119 tych maszyn. To część szerszego zamówienia zrealizowanego na podstawie umowy podpisanej w sierpniu 2022 r., w ramach której Polska zakontraktowała 180 czołgów K2, z planowanym terminem zakończenia dostaw jeszcze w 2025 r.