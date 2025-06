YouTube Premium Lite tańszy, ale z haczykiem. Pytanie, czy warto czekać

Obecnie abonament Premium Lite nie jest dostępny w Polsce. Z usługi można korzystać m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. To wciąż stosunkowo nowe rozwiązanie - wydane na początku marca - które powinno trafić do Polski w najbliższych miesiącach. Regularny abonament YouTube Premium w Polsce po niedawnych podwyżkach kosztuje 29,99 zł, a nowa usługa ma być znacznie tańsza (o ok. 40-50 proc.).