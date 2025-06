Przerobią F-35 na drona. Będzie latał bez pilota

Lockheed Martin, zamiast załamywać ręce po przegranej w wyścigu o kontrakt na samolot szóstej generacji (NGAD, czyli Next-Generation Air Dominance, wygrał go Boeing z modelem F-47), postanowił skupić się na unowocześnieniu już istniejących maszyn. I to w jakim stylu! Taiclet zapowiedział powstanie myśliwców "piątej generacji plus", które w ciągu zaledwie dwóch do trzech lat mają zyskać szereg nowych możliwości.