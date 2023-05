Nadchodzi epokowa zmiana w lotnictwie wojskowym. Powstanie najbardziej zaawansowany myśliwiec świata

O ile sztuczna inteligencja czy broń hipersoniczna powoli stają się standardem, to walka cybernetyczna wciąż jest nowością. Cybernetyczne możliwości obronne to zdolności do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony własnych systemów informatycznych i sieci przed atakami z cyberprzestrzeni. Chodzi o to, by nikt nie włamał się do naszego samolotu (chodzi oczywiście o cyberataki) i żeby nasz samolot mógł włamywać się do systemów przeciwnika - zarówno do obrony przeciwlotniczej, jak i wrogich samolotów. Jak widać walka w XXI wieku to nie tylko pociski, ale również bity, które także mogą wyrządzić znaczne szkody.