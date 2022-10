Chińczycy budują myśliwiec 6. generacji. Dostanie broń laserową i wykryje niewidzialne maszyny wroga

Serwis przypomina, że program NGAD to znacznie więcej niż załogowy myśliwiec szóstej generacji. Samolot jest jednym z elementów, centrum całego nowego systemu. Nowy system to także np. bezzałogowe myśliwce, które będą towarzyszyć nowej maszynie i wykonywać najniebezpieczniejsze zadania. To tak zwani lojalni skrzydłowi.