Chińczycy obserwują Tajwan swoim najnowszym dronem. Panika na wyspie

Najnowszy, najbardziej zaawansowany chiński dron wojskowy pierwszy raz pojawił się tuż przy granicy z Tajwanem co wywołało na wyspie spory niepokój. WZ-7 Szybujący Smok to jeden z największych rozpoznawczych dronów na świecie. Publicznie zaprezentowano go dopiero w zeszłym roku. Jak twierdzą Chińczycy może on naprowadzać na cel pociski manewrujące i zagłuszać flotę przeciwnika.