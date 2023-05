Amerykanie szykują się na konfrontację. Te rakiety mają dać im przewagę nad Rosją i Chinami

Rakiety AIM-260 mają mieć podobne wymiary do AMRAAM-ów, aby zapewnić kompatybilność z istniejącymi platformami startowymi, takimi jak myśliwce F-22 Raptor, F/A-18E/F Super Hornet, F-35 Lightning II i F-15EX Eagle II. Rakiety te mają być również zdolne do przenoszenia przez zaawansowane drony bojowe o wysokim stopniu autonomii, zwane Collaborative Combat Aircraft (CCA), które mają współpracować z załogowymi samolotami w ramach programu Next Generation Air Dominance (NGAD).