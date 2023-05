F-117 Nighthawk: jak niewidzialność zmieniła oblicze nowoczesnej wojny

Historia F-117 sięga lat 60. XX wieku, kiedy to radziecki matematyk Piotr Ufimcew opublikował pracę, w której pokazał, że siła odbicia radarowego od obiektu zależy od jego kształtu i krawędzi, a nie od jego wielkości. To była prawdziwa rewolucja w myśleniu o projektowaniu samolotów. Wcześniej ludzie byli przekonani, że im większy samolot, tym łatwiej będzie go wykryć przez radar. I nic nie da się na to poradzić. Tymczasem okazało się, że tak naprawdę nie liczy się wielkość ale kształt maszyny. Najśmieszniejsze w tej historii jest jednak to, że Rosjanin uznał, że odkryta przez niego fizyczna teoria dyfrakcji (ang. Physical Theory of Diffraction - PTD) nie ma żadnego zastosowania militarnego. Tak też uznali sowieccy cenzorzy i praca pod tytułem "Metoda fal krawędziowych w fizycznej teorii dyfrakcji" ukazała się drukiem w 1962 roku.