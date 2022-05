Jeśli chodzi o samego Darkstara, to jak zauważa Business Insider, samolot przypomina rendery hipersonicznego SR-72, czyli następcy SR-71 Blackbirda od Lockheed Martin. Co przy tym ciekawe, to wcale nie jest przypadek, gdyż twórcy filmu Top Gun: Maverick współpracowali z inżynierami właśnie tej firmy. W przygotowaniu jego atrapy pomogli spece ze Skunk Works.