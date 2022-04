Amerykański prezydent będzie latać gratami 2 lata dłużej, bo Boeing nie potrafi zapanować nad pracownikami

Zaledwie kilka miesięcy temu na pokładzie jednego z dwóch przygotowywanych samolotów Air Force One inspektorzy Boeinga znaleźli puste butelki tequili pozostawione przez pracowników, co automatycznie rzuciło podejrzenie na to, czy prowadzone w samolocie prace są wykonywane zgodnie ze standardami. Mniej więcej w tym samym czasie pracownicy Boeinga próbowali wykorzystać rusztowania w fabryce do przechylenia samolotu. W tym przypadku z kolei pojawiło się pytanie, czy nie doszło czasem do uszkodzenia skrzydeł samolotu. Ostatecznie okazało się, że do żadnych uszkodzeń nie doszło.