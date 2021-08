Starliner ewidentnie nie chce lecieć w kosmos. Boeing przekonuje, że poleci jeszcze w sierpniu

Po raz pierwszy Starliner poleciał w przestrzeń kosmiczną w grudniu 2019 r. Nie dotarł jednak do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, bowiem wskutek nieprawidłowej pracy silników trafił na niewłaściwą orbitę. W efekcie misję statku przerwano i wrócił on na Ziemię. Raport po tym locie był druzgocący dla Boeinga, który przed kolejnym lotem musiał usunąć ponad 60 usterek.

Kiedy pod koniec lipca statek stał już na stanowisku startowym gotowy do drugiego lotu testowego, rosyjski moduł Nauka zaczął kręcić stacją kosmiczną na orbicie i lot Starlinera musiał zostać przełożony. Statek i rakietę wycofano do hangaru. Trzeciego sierpnia podjęto kolejną próbę startu pechowego statku, jednak już po kilku minutach od rozpoczęcia odliczania start odwołano. Okazało się, że jeden z zaworów układu napędowego nie działa prawidłowo. Początkowo firma podejrzewała, że problem nie jest poważny, dlatego przełożyła start misji na kolejny dzień, 4 sierpnia. Ostatecznie jednak lot odwołano, a Starliner wrócił do hangaru.