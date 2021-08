Misja OFT-2: Boeing Starliner leci na orbitę. Wszystko, co musisz wiedzieć

Wtorkowy lot będzie już drugim podejściem Starlinera do lotu orbitalnego. Podczas pierwszej próby, która miała miejsce w grudniu 2019 r., statek doświadczył kilkudziesięciu usterek , które ostatecznie sprawiły, że nie dotarł na właściwą orbitę, nie zacumował do stacji kosmicznej i niemalże spłonął w atmosferze .

Aktualnie lot zaplanowany jest na wtorek, 3 sierpnia 2021 r. o godzinie 19:20 polskiego czasu. W przypadku gdyby warunki pogodowe uniemożliwiły start we wtorek, kolejne okno startowe otwiera się w środę, 4 sierpnia 2021 r. o godzinie 19:40.

Harmonogram misji OFT-2

Relacja z wydarzenia dostępna będzie w oknie powyżej już od 18:30 polskiego czasu i potrwa do momentu wejścia statku na orbitę ok. 31 minut po starcie. Cumowanie do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej spodziewane jest 24 godziny po starcie, o godzinie 19:37 polskiego czasu w środę. Także i ten fragment misji będzie relacjonowany na żywo przez NASA. Otwarcie włazu łączącego stację ze Starlinerem będzie miało miejsce 18 godzin po cumowaniu.