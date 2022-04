VVA-14 to skrót od rosyjskiego określenia amfibia pionowego startu. I dokładnie tak miało być: VVA-14 miał być samolotem, amfibią i ekranoplanem w jednym. Jakby tego było mało, miał on mieć możliwość pionowego startu i lądowania zarówno z wody, jak i z lądu. Liczba 14 miała się odnosić do dwóch silników turbowentylatorowych i 12 silników umożliwiających pionowy start. Według pierwotnych założeń swojego twórcy, rosyjskiego projektanta włoskiego pochodzenia Roberta Bartiniego miał to być pojazd zdolny do startu z dowolnego miejsca, lotu na dużych wysokościach (maks. pułap 8000-10000 m), albo tuż nad powierzchnią wody wykorzystując do tego tzw. efekt przypowierzchniowy. Podstawowym przeznaczeniem tej bestii miało być poszukiwanie i niszczenie amerykańskich okrętów podwodnych z napędem atomowym przenoszących pociski balistyczne typu Polaris.