Samolot, który zestrzelił dwa MiG-29 w jednej bitwie, trafił do muzeum

W 2022 roku Kongres USA zgodził się na wycofanie 48 F-15C i D, a w 2023 roku planowane jest odejście kolejnych 61 F-15C. To oznacza, że flota F-15C zostanie zmniejszona o połowę w porównaniu z 2021 rokiem. Niektóre z wycofanych samolotów trafią do Izraela, gdzie nadal będą służyć w Siłach Powietrznych tego kraju. Inne zostaną przekazane do NASA lub do muzeów lotnictwa.