Biblijny głód i Operacja Manna. Jak alianci karmili głodujących Holendrów z powietrza

Główną przyczyną głodu w zachodniej Holandii była niemiecka blokada transportu żywności i paliwa do tego regionu. Blokada ta była odwetem za pomoc, jaką Holendrzy udzielili aliantom w czasie operacji Market Garden, która miała miejsce we wrześniu 1944 roku. Alianci próbowali wówczas przełamać linię frontu, zająć strategiczny most na Renie w Arnhem i dotrzeć do Zagłębia Ruhry, ale zostali powstrzymani przez silny opór Niemców. Holenderski rząd na uchodźstwie wezwał wtedy do strajku kolejarzy, aby utrudnić transport wojskowy Niemcom. Strajk ten trwał kilka tygodni i spowodował ogromne problemy oraz duże straty dla niemieckiej armii.