Mocna promocja na smartfony. iPhone 14 i Google Pixel 8 Pro 1000 zł taniej

Wyprzedaż wystartowała 21 listopada i potrwa aż do 4 grudnia. Warto zaznaczyć, że aby uzyskać takie ceny, trzeba będzie zdecydować się na abonament komórkowy w fioletowej sieci. Co ciekawe, operator przygotował również promocję na abonament – nowi abonenci (lub przenoszący numer), którzy zdecydują się na zakup umowy M, L lub Home Box mogą liczyć na 20 zł rabatu każdego miesiąca do końca umowy.