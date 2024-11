Nie kupuj PS Plus. Od piątku startuje świetna promocja, oszczędzisz dużo kasy

Gracze, którzy dołączą do PlayStation Plus podczas promocji Black Friday PlayStation, mogą zaoszczędzić do 30% na 12-miesięcznym członkostwie. Obecni członkowie PlayStation Plus Essential mogą zaoszczędzić 25% na pozostałej części swojego członkostwa, przechodząc na plan PlayStation Plus Extra, lub zaoszczędzić 30%, przechodząc z PlayStation Plus Extra na PlayStation Plus Premium.