Wjechały promocje na Kindle i inne sprzęty Amazonu. Można sporo zaoszczędzić

Nowy Kindle Paperwhite to najnowsza wersja sztandarowego czytnika e-booków Amazonu. To, co odróżnia model Paperwhite od podstawowego to zastosowanie większego, 7-calowego ekranu oraz większej baterii pozwalającej na nawet 12 tygodni pracy na jednym ładowaniu. Ekran modelu Paperwhite jest zespolony z ramką, co oznacza, że pod nią nie będzie dostawać się brud. W tym modelu znajdziesz także regulowane podświetlenie w ciepłym kolorze, pozwalające na ograniczenie zmęczenia oczu oraz wodoodporność klasy IPX8 skutecznie chroniące urządzenie przed negatywnymi skutkami kontaktu z wodą w codziennych warunkach.