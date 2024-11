Trwają Allegro Black Weeks. Oto najlepsze okazje, na które sami wydalibyśmy pieniądze

Słuchawki Apple AirPods to akcesorium, bez którego nie obędzie się żaden posiadacz iPhone'a. AirPods 3. generacji oferują doskonałą jakość dźwięku dzięki adaptacyjnej korekcji (EQ) i dynamicznemu śledzeniu ruchu głowy, co tworzy trójwymiarową przestrzeń akustyczną. Dzięki wbudowanemu czujnikowi kontaktu ze skórą słuchawki automatycznie włączają się i wyłączają, oszczędzając energię. Etui ładujące MagSafe zapewnia do 30 godzin słuchania, a same słuchawki są odporne na wodę i pot, co czyni je idealnym partnerem tak na siłownię, w podróży, jak i podczas relaksu.