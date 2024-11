Promocje Black Friday wleciały na Amazon. Oto na czym możesz oszczędzić

Wyczekiwany przez wielu „czarny piątek” wypada dopiero w następnym tygodniu (29 listopada), ale tak naprawdę wyprzedaże pojawiają się już od jakiegoś czasu – na Amazonie wystartowały 21 listopada i potrwają do 2 grudnia. Na platformie znajdziemy nie tylko czytniki Amazon Kindle w promocji, ale też wiele innych sprzętów. Co ważne, nowe promocje będą pojawiały się codziennie, więc warto szaglądać do naszego zestawienia, żeby obserwować aktualne oferty. Wybieramy najciekawsze przeceny.