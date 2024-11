Najlepsze promocje Black Friday 2024 na słuchawki bezprzewodowe. Te modele warto teraz kupić

Huawei Freebuds 6i to nowoczesne słuchawki bezprzewodowe, które wyposażono w zaawansowaną technologię aktywnej redukcji szumów. Urządzenie posiada dynamiczne przetworniki o średnicy 11 mm, co umożliwia szeroki zakres dźwiękowy, od 14 Hz do 40 kHz. Słuchawki oferują również dynamiczny korektor dźwięku, co pozwala na dostosowanie brzmienia do indywidualnych preferencji użytkownika.