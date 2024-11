PS Portal już nie potrzebuje PS5. Sprawdzam nowy tryb, świetnie to działa

Jeszcze do wczoraj PS Portal działał na tej samej zasadzie, co inne urządzenia kompatybilne ze standardem Remote Play od Sony - mogliśmy strumieniować obraz na handheld, ale wyłącznie z własnej konsoli PS5, w ramach domowej sieci albo internetu bezprzewodowego. Takie rozwiązanie działa zaskakująco dobrze, co pokazałem wam na przykładzie testu w zagranicznym hotelu, ale wymaga konsoli w trybie uśpienia, stale podłączonej do sieci.