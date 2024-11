Urząd boi się, że na spacerze przejmą dane Polaków. „Pomogą” w tym psy i koty

Prezes instytucji dodaje, że nie wyjaśniono, jaki jest cel szerokiego dostępu do danych osobowych. Przytacza ocenę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wskazał, że „publiczny dostęp do informacji z rejestru może stanowić poważną ingerencję w prawa podstawowe do ochrony prywatności oraz danych osobowych”.