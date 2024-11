Najlepsza przeglądarka dla graczy dostała kopa. Możesz zmienić prawie wszystko

Ale to nie wszystko – dzięki aktualizacji użytkownik otrzymuje opcję personalizowania przeglądarki. Co można zmieniać i dostosowywać pod siebie? Bardzo dużo, praktycznie wszystko – układ interfejsu, rozmycia, przezroczystość, głębie kolorów najróżniejszych elementów, a także efekty wizualne. Jak widać na poniższym zrzucie ekranu, opcji jest co niemiara. Zdecydowanie po aktualizacji polecam pobawić się dostępnymi funkcjami. Można dopasować przeglądarkę pod siebie, do własnych upodobań i stylu.