Wielka promocja na laptopy GeForce RTX ze wsparciem AI. Co potrafi sztuczna inteligencja na laptopie?

Dzięki rdzeniom Tensor znajdującym się bezpośrednio we wszystkich kartach graficznych GeForce RTX, ich użytkownicy mogą korzystać ze sztucznej inteligencji bez dostępu do sieci, z wykorzystaniem lokalnych modeli AI. Te nie są co prawda tak zaawansowane jak chmurowy GPT-4, ale cechują się wysokim stopniem specjalizacji, istniejąc by wykonywać konkretne zadania, bezpośrednio na urządzeniu. Warto dodać, że sam GPT-4 także korzysta z układów firmy Nvidia z rdzeniami Tensor, w wersji dedykowanej rozwiązaniom serwerowym.