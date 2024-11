Fabryka AI będzie w Polsce. I to na uczelni

Kraków nie został przypadkowo wybrany na siedzibę Fabryki AI. Miasto to od lat jest ważnym ośrodkiem technologicznym w Polsce, z dostępem do wykwalifikowanych kadr i rozbudowaną infrastrukturą badawczą. Współpraca z AGH, jedną z czołowych uczelni technicznych w kraju, gwarantuje dostęp do najnowszej wiedzy i doświadczonych naukowców.