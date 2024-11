Do polskich sądów wkracza sztuczna inteligencja. To oznacza poważne zmiany

Lex-AIS to jednak nie tylko dostęp do wiedzy i rejestrowanie rozprawy. Najbardziej futurystycznym elementem systemu jest wirtualny asystent wspierający sędziego. Wyposażony w sztuczną inteligencję, asystent ten potrafi analizować zgromadzone dowody, porównywać je z podobnymi sprawami oraz przedstawiać sugestie. Jest to szczególnie pomocne w skomplikowanych procesach, w których wymagane jest analizowanie setek stron dokumentów.