Google ma darmowe narzędzie dla lekarzy i naukowców. Pomoże zobaczyć to, czego nie widzi ludzkie oko

Ponadto skany TK są wolumetryczne - pozwalają w trójwymiarowej przestrzeni uchwycić zarówno tkanki, jak i płyny, ich interpretacja jest bardziej skomplikowana i czasochłonna dla radiologów w porównaniu do dwuwymiarowych zdjęć rentgenowskich. Biorąc pod uwagę potencjalny rozmiar i strukturę, analiza tych obrazów to także wyzwanie dla sztucznej inteligencji, która potencjalnie może wesprzeć naukowców przy diagnostyce i "zobaczyć" to, co umknęło ludzkim oczom.